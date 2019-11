15:40

Der Pharmakonzern Roche hat für sein Brustkrebsmedikament Kadcyla die Zulassung in Kanada erhalten. Das Gesundheitsministerium habe dem nachoperativen Einsatz von Kadycla bei der Behandlung von HER21-positiven Brustkrebs im Frühstadium zugestimmt, teilte Roche am Donnerstag mit. HER2-positiver Brustkrebs betrifft etwa 15-20 der Patientinnen und ist eine besonders aggressive Form der Erkrankung, die sich eher ausbreitet und dazu neigt wiederaufzutreten.

+++

13:50

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 63,93 US-Dollar gehandelt. Das waren 13 Cent weniger als am Mittwoch.

Experten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gehen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg davon aus, dass der globale Ölmarkt im kommenden Jahr unterm Strich ausgeglichen sei.

Early indications suggest that #Opec+ may simply extend their existing #crudeoil output deal beyond March 2020 when they meet on 5-6 December in Vienna | #ArgusOil

Argus Chief Economist, David Fyfe looks ahead to next week's meeting in this blog post: https://t.co/RmzIcCbnuy pic.twitter.com/E2jfoW1xlj

— Argus Media (@ArgusMedia) November 28, 2019