08:31

Politische und wirtschaftliche Risiken rund um den Globus haben Anlegern in Asien am Dienstag gehörig die Laune verdorben. An den Aktienmärkten ging es bergab, dagegen stand die "Antikrisen-Währung" Gold hoch im Kurs. "Die Welt scheint ins Chaos zu geraten", zog Analyst Akira Takei vom Vermögensverwalter One Bilanz. So belastete der Handelsstreit zwischen China und den USA, das Ringen um die Haushaltspläne des hoch verschuldeten Euro-Landes Italien und der Konflikt zwischen dem Westen und Saudi-Arabien wegen der ungeklärten Todesumstände im Fall des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi.

In Japan verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,7 Prozent auf 22.010 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls gut zweieinhalb Prozent nach. Auch die Börsen auf dem chinesischen Festland, In Hongkong und Südkorea liessen Federn. Anleger deckten sich dagegen unter anderem mit dem als sicher geltenden Gold ein. Eine Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1225 Dollar.

Einer der grössten Verlierer am japanischen Aktienmarkt waren die Titel von Lixil mit minus 16 Prozent. Der Baustoffkonzern bekommt die zurückgehende Nachfrage nach Neubauten im Heimatmarkt zu spüren und schraubte seine Ergebnisprognosen für dieses Jahr zurück. Auch Hitachi Chemical enttäuschte seine Investoren mit den Ergebnissen im Zeitraum April bis September. Die Aktien brachen um 8,7 Prozent ein.

No so good stock markets morning! Asian stocks continue sell-off, with #Japan's #Nikkei down more than 2% today, down almost 10% since the beginning of this month. pic.twitter.com/J8oVXFsqre — jeroen blokland (@jsblokland) October 23, 2018

+++

08:25

Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,15 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1460 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Händler nannten den moderat stärkeren US-Dollar als Grund für die leichten Verluste. Zum Franken hat der Euro über Nacht weiter nachgegeben. Derzeit wird er zu 1,1417 gehandelt, nach 1,1424 Franken am Vorabend und noch 1,1476 am Montagvormittag. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9962 Franken stabil.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, so dass von dieser Seite kaum Impulse für den Devisenhandel kommen. Etwas voller ist der Terminkalender der Notenbanken. In den USA haben sich einige Redner angekündigt, aus Grossbritannien melden sich Zentralbankchef Mark Carney und Chefvolkswirt Andrew Haldane zu Wort.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 8808 Punkten (-0,7 Prozent) berechnet. Die Sorge vor einem Haushaltsstreit zwischen der EU und dem hoch verschuldeten Italien drückt auf die Stimmung an den Börsen. Das grösste Minus verzeichnen ABB, Adecco und UBS (je -0,9 Prozent). Keiner der SMI-Titel kommt vorbörslich auf ein Plus.

Am breiten Markt haben verschiedene Firmen Zahlen vorgelegt: AMS (-5,7 Prozent), (-4,5 Prozent), Logitech (+2,3 Prozent) und Schindler (-2,2 Prozent).

Im Fokus der Anleger steht weiterhin der Streit der italienischen Regierung mit der EU-Kommission zu den Etatplänen für 2019. Die EU-Kommissare beraten in Strassburg auf einem ihrem wöchentlichen Treffen die Lage. Sie könnten den Entwurf zurückweisen und von der Regierung in Rom Nachbesserung verlangen, was eine Premiere wäre.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,54 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 69,19 Dollar.

Am Ölmarkt war von einem seit Wochenbeginn ruhigen Handel die Rede. Grosse Impulse gab es zuletzt nicht. Ein wichtiges Thema unter Rohölhändlern ist die Affäre um den getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Sein Tot könnte das Verhältnis zwischen dem Ölriesen Saudi-Arabien und der westlichen Welt schwer belasten.

Der saudische Ölminister Khalid Al-Falih hatte jedoch bereits am Montag klargestellt, dass Saudi-Arabien nicht beabsichtige, sein Rohöl als politische Waffe einzusetzen. Vielmehr werde das Land seine Ölproduktion erhöhen. Saudi-Arabien steht als Führungsland des Ölkartells Opec in der Kritik durch US-Präsident Donald Trump, der das Kartell für die gestiegenen Ölpreise verantwortlich macht.

+++

06:45

Erneut belasteten die Stimmung nach Angaben von Experten der Handelsstreit zwischen den USA und China, das Ringen um den italienischen Haushalt und Sorgen um die globale Konjunktur. Auch der Konflikt zwischen dem Westen und Saudi-Arabien wegen der ungeklärten Todesumstände im Fall des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi trugen zur Verunsicherung bei. "Kurz gefasst: Die Welt scheint ins Chaos zu geraten", sagte Akira Takei von Asset Management One.

Hong Kong stocks slide as China markets retreat after rallyhttps://t.co/nR21HZemvQ — Nikkei Asian Review (@NAR) October 23, 2018

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Handelsschluss in Tokio 2,4 Prozent im Minus bei 22'076 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,5 Prozent auf 1669 Zähler. Der Index für die asiatisch-pazifischen Märkte ausserhalb Japans gab 0,4 Prozent nach.

+++

06:36

Ein Euro wurden mit 1,1466 Dollar gehandelt, nachdem er am Vortag bereits in die Nähe des niedrigsten Stands seit Mitte August gefallen war. Ein Dollar kostete 112,82 Yen.

(cash/Reuters/AWP)