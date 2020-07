06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann erst bis 0,7 Prozent, derzeit liegt er noch 0,1 Prozent vorne. Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs hatten erst den US-Anlegern Mut gemacht.

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,51 Yen und stagnierte bei 7,0684 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9462 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1255 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0652 Franken an.

+++

05:00

Der marktbreite S&P 500 in den USA stieg am Mittwoch um 0,50 Prozent auf 3115,86 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent auf 10 279,25 Zähler nach oben. Bei fast 10 322 Punkten hatte er im Handelsverlauf den bislang höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der Dow gab um 0,30 Prozent auf 25 734,97 Punkte nach. Der Leitindex hatte in den drei Monaten bis Dienstag den grössten Quartalsgewinn seit mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)