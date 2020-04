13:30

Die US-Aktienmärkte werden tiefer in den Handel gehen. Die Futures auf den Indizes Dow Jones steht 0,6 im Minus. Und die Futures auf den Technologieindex Nasdaq und den breiten S&P 500 sinken jeweils 0,5 Prozent.

5 things to know before the stock market opens Monday https://t.co/4rgrQGibiu — CNBC (@CNBC) April 13, 2020

+++

10:30

Die Ölpreise haben am Montag mit Preisausschlägen auf die beschlossene Förderkürzung durch das Ölkartell Opec und seine Partner reagiert. Das Rohöl der Sorte Brent hat am Montagvormittag alle seine Gewinne wieder abgegeben und liegt kaum verändert bei 31,47 US-Dollar pro Barrel. Auch der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI hat den Grossteil seiner Anstiege wieder abgegeben und liegt 0,7 Prozent höher bei 22,92 US-Dollar.

Trump's big oil deal won't save the weakest of shale producers https://t.co/tPiY6c9hcT pic.twitter.com/A6MTG7tg55 — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2020

Das Ölkartell Opec und seine Partner einigten sich bei einer Sondersitzung per Video am Sonntagabend auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag für die Monate Mai und Juni. Die Menge liegt um 300 000 Barrel am Tag unter dem ursprünglichen, am Freitag beschlossenen Ziel. Die Coronakrise mit dem folgenden Einbruch der Nachfrage nach Öl hatte den Ölpreis in den Keller stürzen lassen./fba

+++

09:00

Die im Verbund Opec+ vereinigten Ölproduzenten gaben bekannt, man habe sich nach viertägigen Marathongesprächen bereiterklärt, die Fördermenge für Mai-Juni um rund zehn Prozent des weltweiten Angebots zu reduzieren. Dennoch konnten die Händler an den asiatischen Märkte die Sorgen wegen der Corona-Krise nicht abschütteln. Die Börse in Tokio schloss im Minus.

Data show there’s skepticism the 9.7 million barrels a day of planned OPEC production cuts will be enough to steady the oil market https://t.co/3grM0r3C88 pic.twitter.com/UlSii02UMC — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2020

Die Börse in Tokio zeigte sich am Montag schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,3 Prozent tiefer bei 19.043 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1406 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

"Während die Konjunkturimpulse der US-Notenbank die Ängste vor einer Finanzkrise vorerst zerstreut haben, ist die Wirtschaft weit davon entfernt, zur Normalität zurückzukehren", sagte Hiroshi Watanabe, Ökonom bei Sony Financial Holdings. Die Anleger schauten, ob die Coronavirus-Pandemie, die das globale Wirtschaftswachstum verwüstet hat, wie erhofft in den Vereinigten Staaten und Europa bald ihren Höhepunkt erreichen würde.

+++

07:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,6 Prozent auf 107,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0458 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9633 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0959 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0558 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,6 Prozent auf 1,2520 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)