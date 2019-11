06:30

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag ins Wanken geraten. Die Unterzeichnung von US-Gesetzen zu Hongkong haben die gerade aufkeimende positive Aussicht auf einen Abschluss der Verhandlungen im Handelsstreit in den Hintergrund treten lassen.

Affront gegen China - Trump unterzeichnet Hongkong-Gesetze https://t.co/ut02ogHMvD — cash (@cashch) 28. November 2019

"Ich denke, es könnte leicht noch viel schlimmer werden", sagte Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets in Singapur. "Abhängig davon, was in den nächsten 24-48 Stunden passiert, könnten wir möglicherweise einen noch grösseren Abwärtstrend sehen." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.454 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1709 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,45 Yen und stagnierte bei 7,0271 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9984 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1005 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0993 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2928 Dollar.

+++

06:25

Vor dem Feiertag "Thanksgiving" haben die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 28 164,00 Punkte beendete der Dow Jones den Tag, nachdem er zeitweise bis knapp unter 28 175 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 schloss mit plus 0,42 Prozent auf 3153,63 Zähler auf Rekordhoch und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen arbeiteten sich in neue Höhen vor.

Dabei stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,70 Prozent auf 8444,71 Punkte. Vor dem anstehenden Feiertag und dem verkürzten Handel am Freitag waren die Handelsumsätze allerdings vergleichsweise moderat, da sich viele Anleger bereits frühzeitig in ein verlängertes Wochenende verabschiedet hatten.

(cash/AWP/Reuters)