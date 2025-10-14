Eine drastisch gesenkte Prognose schickt die Aktien von Michelin auf Talfahrt. Die Papiere des französischen Reifenherstellers brechen in der Spitze um elf Prozent ein und fallen auf den tiefsten Stand seit Dezember 2022. Die Kürzung sei «deutlich grösser als erwartet» ausgefallen, sagen Analysten der Deutschen Bank. Michelin rechnet für 2025 nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 2,6 und 3,0 Milliarden Euro, nachdem zuvor 3,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Im Sog dessen geben auch die Aktien der Konkurrenten Continental und Pirelli zeitweise mehr als sechs und knapp vier Prozent nach.