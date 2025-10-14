Die neu aufgeflammten Spannungen zwischen China und den USA im Handelsstreit sorgen für eine gewisse Volatilität an den Märkten. Immerhin signalisieren beide Seiten Gesprächsbereitschaft. Derweil dauert der Shutdown in den USA an, und ein Ende ist weiter nicht in Sicht. Damit geht die Warterei auf wichtige Konjunkturdaten ebenfalls weiter. Für die US-Notenbank bedeute dies, dass sie ohne Kompass fliegen müsse, kommentiert ein Händler. Gerade Konjunkturdaten etwa zum Arbeitsmarkt oder Teuerung sind für die weitere Zinspolitik sehr wichtig. Im Handelsverlauf startet auch in den USA die Berichtssaison mit den Zahlen wichtiger Grossbanken durch.