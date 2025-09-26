In ganz Asien fallen vor allem die Aktien von Pharmaunternehmen. Der japanische Pharma-Index gab um 1,4 Prozent nach, während der in Hongkong notierte Index für innovative Medikamente um 2,8 Prozent abrutschte. Die Papiere des südkoreanischen Arzneimittelherstellers SK Biopharmaceuticals fielen um 2,7 Prozent. Die Aktien des australischen Biotech-Unternehmens CSL gaben um 1,6 Prozent nach, nachdem sie zwischenzeitlich mehr als drei Prozent verloren hatten. Ein Index, der die in China notierten Möbelhersteller abbildet, fiel ebenfalls um 1,1 Prozent. «Wir wappnen uns gegen branchenspezifische Zölle für Arzneimittel», sagt Khoon Goh, Leiter des Asien-Research bei ANZ. Entscheidend sei, dass es bisher kaum Details gebe. Die Zölle schienen jedoch nur für Marken- oder patentgeschützte Medikamente zu gelten.