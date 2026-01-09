07:24
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Glencore: Bank of America hebt das Kursziel auf 4,90 von 4,70 britischen Pfund an. Die Einstufung bleibt auf Buy.
Glencore: Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel auf 4,80 von 4,30 britischen Pfund und belässt die Einstufung auf Outperform.
Logitech: Exane BNP Paribas senkt das Rating auf Neutral von Outperform und reduziert das Kursziel auf 85 von 102 Fr.
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank unverändert. Bei den gut ins Jahr gestarteten Valoren Novartis und Roche könnte es am letzten Handelstag der Woche zu Gewinnmitnahmen kommen. Bis zu den US-Arbeitsmarktdaten, welche um 14.30 Uhr MEZ publiziert werden, dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen.
Derweil startet Tecan in die Berichtssaison und legt die Umsatzzahlen für 2025 vor. Zudem berichtet die SNB über das Jahresergebnis sowie die Devisenreserven und das Seco publiziert die Arbeitsmarktdaten für Dezember und das Gesamtjahr 2025. Um 14.30 Uhr werden zudem die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten aufgelegt.
Der Bitcoin hat die Marke von 90'000 Dollar wieder übersprungen, nachdem die älteste Kryptowährung im Wochenverlauf zunehmend unter Druck geraten war. An dem langfristig positiven Ausblick halten die Experten weiterhin fest. Matthew Sigel, Leiter der Digital Assets Research bei Vaneck, prognostiziert für den Bitcoin eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 15 Prozent im Basisszenario und eine Marktbewertung von 2,9 Millionen Dollar bis 2050, da sich die Nutzung von Spekulation hin zu Abwicklung und Reserven verlagere.
06:11
Die meisten Anleger in Asien halten sich vor wichtigen anstehenden Ereignissen in den USA eher zurück. Im Fokus stehen eine bevorstehende Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zur Rechtmässigkeit von Zöllen sowie der US-Arbeitsmarktbericht, ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,3 Prozent.
Die japanische Börse tendiert jedoch gegen den Trend fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 51'707,80 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3'506,15 Zählern.
Die Entscheidung des US-Supreme Court sei der «eigentliche Joker» für die Märkte am Freitag, sagt Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com. «Wenn die Gerichte die US-Zölle kippen, wäre das ein grosser Schub für die Marktstimmung», erklärt er. «Eine Einschränkung könnte sein, dass die Trump-Regierung, selbst wenn die Zölle für unrechtmässig erklärt werden, wahrscheinlich nicht klein beigeben und nach anderen Wegen suchen wird, um die Abgaben beizubehalten.»
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 4'095,33 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4'742,44 Punkten.
06:06
Im asiatischen Devisenhandel notiert der Dollar fester. Der Dollar gewann 0,2 Prozent auf 157,19 Yen und legte leicht auf 6,9794 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7991 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1657 Dollar und zog leicht auf 0,9318 Franken an.
06:03
«Der Preisanstieg ist in erster Linie auf Trumps Anspruch zurückzuführen, den venezolanischen Ölexport zu kontrollieren. Dies könnte zu einem Preisanstieg gegenüber den bisherigen verbilligten Verkäufen führen», sagt Tina Teng, Marktstrategin bei Moomoo ANZ. Insidern zufolge konkurrieren der Ölkonzern Chevron, die globalen Handelshäuser Vitol und Trafigura sowie weitere Firmen um Verträge mit der US-Regierung für den Export von Rohöl aus Venezuela. Unruhen im Iran, einem wichtigen Ölproduzenten im Nahen Osten, und Sorgen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf russische Ölexporte übergreifen könnte, verstärken zudem die Sorgen über das Angebot.
00:05
Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische Industrietitel der sogenannten Old Economy. Dazu zählten etwa Home Depot, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble sowie Caterpillar. Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 49'266,11 Punkte.
Am Vortag hatte der Dow bei 49'621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschliessend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz grossen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten.
Der den breiten US-Aktienmarkt abbildende S&P 500 schloss mit 6'921 Punkten quasi unverändert. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,57 Prozent auf 25.507,10 Zähler. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Kursgewinne mit.
Deutliche Kursaufschläge gab es im Rüstungssektor. Die Branche erholte sich davon, dass sie am Vortag unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen für Rüstungskonzerne gelitten hatte. Nun rückte in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.
Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer staatlicher Rüstungsausgaben. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin, General Dynamics, L3Harris oder Northrop Grumman legten zwischen 1,7 und 5,2 Prozent zu.
Unter Druck gerieten mit minus 2,6 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa, die von der Bank JPMorgan auf «Underweight» abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten.
Die Papiere von Merck & Co stiegen um 2,2 Prozent. Der «Financial Times» zufolge verhandelt der Pharmariese mit dem Krebstherapie-Entwickler Revolution Medicines über eine Übernahme. Dessen Aktien verteuerten sich um 4,6 Prozent.
