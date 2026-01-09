«Der Preisanstieg ist in erster Linie auf Trumps Anspruch zurückzuführen, den venezolanischen Ölexport zu kontrollieren. Dies könnte zu einem ‌Preisanstieg gegenüber den bisherigen verbilligten Verkäufen führen», sagt Tina Teng, Marktstrategin bei ⁠Moomoo ANZ. Insidern zufolge konkurrieren der Ölkonzern Chevron, die globalen Handelshäuser ‌Vitol und Trafigura sowie weitere Firmen um Verträge mit der US-Regierung für den Export von Rohöl aus Venezuela. Unruhen im Iran, einem ‍wichtigen Ölproduzenten im Nahen Osten, und Sorgen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf russische Ölexporte übergreifen könnte, verstärken zudem die Sorgen über das Angebot.