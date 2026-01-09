Die sich anbahnende Mega-Fusion zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto sorgt für ordentlich Gesprächsstoff an den Aktienmärkten. Die Titel von Glencore steigen an der Londoner ‌Börse um ‌bis zu 9,9 Prozent, Rio Tinto geben 2,6 Prozent nach. Geprüft werde eine Übernahme von Glencore durch Rio Tinto im Zuge eines Aktientauschs, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Freitag mit. «Die Struktur einer möglichen Fusion dieser beiden Unternehmen ist unklar und dürfte komplex sein, aber wir glauben, ​dass es einen Weg zu einer signifikanten Wertschöpfung für beide gibt,» schrieben die Analysten von Jefferies. Einige ‌Experten sind jedoch auch skeptisch: Es bestehe das Risiko, dass zu ‌viel bezahlt werde, sagte Tim Hillier vom Vermögensverwalter Allan Gray mit Blick auf Rio Tinto. Es ist der zweite Anlauf für eine Annäherung innerhalb von gut einem Jahr.