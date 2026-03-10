Trotz eines Gewinneinbruchs 2025 bei Volkswagen geht es für die Aktien des Autobauers bergauf. Die Papiere rücken in der Spitze ‌um ⁠vier Prozent vor, der Dax selbst liegt 2,5 Prozent fester. Ein Händler führt das Kursplus vor allem auf eine Erholungsbewegung ⁠nach den Verlusten der vergangenen Tage zurück. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat die Aktie gut 13 Prozent verloren. Laut dem Börsianer machte die ‌Bilanz aber auch Hoffnung auf leichte Fortschritte: Insgesamt zeigten die Zahlen VW im langsamen Vorwärtsgang, ‌erklärt er. Volkswagen zufolge soll die Rendite im laufenden Jahr ​bei 4,0 bis 5,5 Prozent liegen. 2025 waren es 2,8 Prozent gewesen. Die Aktien der Sportwagentochter Porsche, die im Krisenjahr 2025 operativ kaum noch etwas verdiente, legen bis zu 3,3 Prozent zu. Auch sie waren im Zuge des jüngsten Ausverkaufs an den Börsen deutlich unter die Räder geraten.