Die Börsen nehmen positiv auf, dass US-Präsident Donald Trump offenbar einen ursprünglich für den heutigen Tag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat. Er zeigte sich optimistisch, dass es zu einem Deal komme. Insgesamt dürfte die Stimmung einem Händler zufolge aber weiterhin von Skepsis geprägt sein. Denn Trump stellte gleichzeitig erneute Militärschläge in Aussicht, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. «Derzeit reicht ein Funke, um die Stimmung auf die eine oder andere Seite zu kippen», so der Händler.