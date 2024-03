Das Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu baldigen Zinssenkungen hat am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag für Euphorie gesorgt. Der Dax zog am Vormittag um 0,8 Prozent an und markierte bei 18.171,06 Punkten ein frisches Rekordhoch. Auch der Nikkei-Index in Tokio folgte den Kursgewinnen der Wall Street ins Plus und schloss so hoch wie nie zuvor. «Der Markt streift die Sorgen einer zögerlichen Zentralbank nun vollständig ab», sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die US-Notenbanker hatten signalisiert, dass der Leitzins dieses Jahr sinken dürfte - und zwar um 0,75 Prozentpunkte. Viele Börsianer hatten die Sorge gehabt, dass der Anstieg der Inflation zum Jahresanfang die Fed von ihrem Kurs abbringen könnte.