Die Erholung an der Schweizer Börse hat am Mittwoch Fahrt aufgenommen. Getrieben vom Pharma-Schwergewicht Roche zog der SMI um 0,9 Prozent an auf 10'974 Punkte. Im Vorfeld der jährlichen Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole in den USA hielten sich allerdings viele Investoren zurück. Insbesondere von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag erhofften sie sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs, nachdem die Protokolle der letzten Fed-Sitzung die Erwartung einer baldigen Zinspause gedämpft hatten. Rund um den Globus lieferten zudem die Daten zu den Einkaufsmanagerindizes für die Privatwirtschaft maue Signale. Japan meldete im August den dritten Monat in Folge rückläufige Fabrikaktivitäten. Auch die Geschäftstätigkeit im Euroraum ging stärker als erwartet zurück, insbesondere in Deutschland.