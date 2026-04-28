Die Anleger in Asien haben sich am Dienstag zurückgehalten. Im Fokus standen die geopolitische Lage im ‌Nahen ⁠Osten sowie eine Reihe von Zinsentscheiden wichtiger Notenbanken, allen voran ⁠die der japanischen Zentralbank im weiteren Tagesverlauf. Während die USA einen Vorschlag Teherans ‌zur Beilegung des Nahost-Konflikts prüften, herrschte weiter Stillstand ‌an der für den ​Welthandel wichtigen Strasse von Hormus. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 60.238,21 Punkte nach, während der breiter gefasste Topix 0,8 Prozent auf 3.765,31 Zähler zulegte. Die chinesischen ‌Börsen tendierten ebenfalls schwächer. Die Börse in Shanghai verlor 0,1 Prozent.