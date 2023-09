Berichte über ausgeweitete iPhone-Beschränkungen Chinas hatten in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt und zu einem Verlust von rund 200 Milliarden Dollar an Börsenwert bei Apple geführt. Am Freitag setzten die Aktien des Tech-Konzerns allerdings zum Erholungskurs an und gewannen 0,3 Prozent, nachdem sie in den zwei Tagen zuvor 6,4 Prozent verloren hatten. Mehrere Wall-Street-Analysten sagten, der Ausverkauf sei übertrieben gewesen. Die Umsatzeinbussen für Apple würden aufgrund der Beliebtheit des Handys in China wahrscheinlich gering ausfallen.