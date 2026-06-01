Nach drei Wochen mit steigenden Kursen kommen beim SMI somit die ersten Gewinnmitnahmen. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs positiv. Die Märkte hätten beschlossen, über den Nahostkonflikt hinwegzusehen und sich wieder auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren, heisst es in Marktkreisen mit Blick auf die jüngsten Gewinne. Die globale Ölproduktion sei zwar seit Beginn des Krieges um über 10 Prozent zurückgegangen, im Gegensatz zu früheren Schocks würden die Märkte aber weiterhin von robusten Unternehmensgewinnen sowie von den KI-Investitionen gestützt. Dies habe zu einer ungewöhnlichen Entkopplung zwischen Konjunkturdynamik und Aktienmarktentwicklung geführt.