Im Tagesverlauf stehen zudem vor dem US-Nationalfeiertag und trotz eines verkürzten Handels in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, während hierzulande der Kalender leer ist. So rückt am frühen Nachmittag mit dem ADP-Beschäftigungsbericht ein wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA für Juni in den Fokus. Zudem könnten Stimmungsindikatoren wie der ISM Service-Index für Bewegung sorgen, bevor am Abend das Sitzungsprotokoll des Fed den Blick wieder in Richtung Geldpolitik lenkt.