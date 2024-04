Die geplante Premiere eines mit Spannung erwarteten Handyspiels des chinesischen Medienkonglomerats Tencent beflügelt seinen niederländischen Aktionär Prosus. Die Titel klettern an der Börse in Amsterdam um knapp fünf Prozent. Tencent steigen in Hong Kong um 5,6 Prozent. Der Konzern, an dem Prosus einen Anteil von rund 25 Prozent hält, will das Spiel nach siebenjähriger Entwicklungszeit am 21. Mai veröffentlichen. Es handelt sich um eine Handy-Version von «Dungeon and Fighter» der koreanischen Firma Nexon - eines der profitabelsten Computerspiele der Welt.