Nun richtet sich der Fokus hierzulande auf die SNB, die am Vormittag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Es werden keine Änderungen erwartet, auch wenn die Nationalbank «schon immer für eine Überraschung gut war», wie Börsianer sagen. Derweil tritt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran laut dem Vermittlerstaat Pakistan nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen». Viele weitere Details sind aber nach wie vor unklar.