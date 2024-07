Jüngste Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell wecken am Mittwoch an den asiatischen Märkten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Die USA seien wieder auf einem «disinflationären Pfad», sagte Powell am Dienstag. Er warnte jedoch, dass die politischen Entscheidungsträger mehr Daten bräuchten, bevor sie eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnten. «Kommentare dieser Art scheinen die Tür für eine Zinssenkung im September weiter zu öffnen, zumal Powell auch auf das Risiko einer zu späten ersten Zinssenkung hinwies», sagte Michael Brown vom Brokerhaus Pepperstone.