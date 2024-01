Der Franken hat am Abend leicht zugelegt. Ein Euro kostet 0,9293 Franken und damit etwas weniger als noch am Morgen. Der Dollar notiert mit 0,9293 Franken leicht tiefer als am Morgen. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2028 Dollar gehandelt. Das waren rund 16 Dollar weniger als am Freitag.