Der ukrainische Vorstoss in Kursk ist der grösste auf russisches Territorium seit Beginn des Kriegs im Februar 2022. Russland war darauf offenbar nicht vorbereitet. Es hat seither die Sicherheitsvorkehrungen in Kursk sowie den Regionen Belgorod und Brjansk erheblich verschärft. Nach Evakuierungen in Kursk haben die russischen Behörden inzwischen auch in Teilen der Oblast Belgorod damit begonnen, Menschen in sicherere Gebiete zu bringen. Russland ist es zwar mittlerweile gelungen, die Front in Kursk zu stabilisieren, allerdings wurde russischen Kriegsbloggern zufolge in einem Teil des Gebiets auch am Montag weiterhin gekämpft.