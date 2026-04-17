Der Goldpreis hat sich am Freitag weiter stabilisiert und die Kursgewinne der vergangenen Wochen gehalten. Kurz vor dem Wochenende wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Metallbörse in London 4.788 US-Dollar gezahlt und damit etwa genau so viel wie am Vortag. Seit Ende März geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich die Notierung für das Edelmetall vom kräftigen Einbruch in den ersten Wochen des Iran-Kriegs erholt und etwa zehn Prozent an Wert gewonnen, was einem Kursanstieg um etwa 400 Dollar entspricht.