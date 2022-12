Wie so oft in diesem Jahr halten bei den Blue Chips die Aktien der Credit Suisse (-1,9%) die rote Laterne in der Hand. Händler erwähnen in diesem Zusammenhalt das Stichwort "Window Dressing". Viele Portfoliomanager kippten den am schlechtesten gelaufenen Standardwert aus dem Depot. Der Kurs der krisengeschüttelten Grossbank hat 2022 über zwei Drittel seines Werts eingebüsst. Und schon das insgesamt starke Börsenjahr 2021 schlossen CS mit einem Minus von einem Fünftel ab.