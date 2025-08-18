08:05
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär 0,23 Prozent höher gestellt. Alle 21 SMI-Titel notieren im Plus. Die Aufschläge bewegen sich in einer Bandbreite von +0,31 Prozent (UBS) und +0,19 Prozent (Nestlé).
Auch der breite Markt tendiert mit 0,23 Prozent höher. Sämtliche Werte bewegen sich im Plus. Einzig die Aktie des Chipherstellers U-Blox verliert 1,75 Prozent, nachdem zuvor ein konkretes Übernahmeangebot des Finanzinvestors Advent bekannt geworden war.
07:45
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
07:20
Zum Wochenanfang wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen starten. Am Freitag hatte er sich zunächst an sein Allzeithoch herangerobbt, das er Anfang Juli bei 24'639,1 Punkten gesetzt hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex dann 0,1 Prozent niedriger bei 24'359 Zählern.
Nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wollen führende europäische Politiker und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das weitere Vorgehen für einen Friedensprozess abstimmen. Bundeskanzler Friedrich Merz wird dazu am Montag ebenso wie Selenskyj und andere europäische Staats- und Regierungschefs zu politischen Gesprächen in die US-Hauptstadt reisen. Relevante Konjunkturindikatoren standen am Montag nicht auf der Agenda.
07:05
07:00
Der Bitcoin hat zum Start in die Woche erneut nachgegeben und sich damit weiter von seinem am vergangenen Donnerstag erreichten Rekordhoch entfernt. Am Montagmorgen kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung 115'400 Dollar und damit rund 2'000 Dollar weniger als am Ende vergangener Woche. Am Donnerstag war der Bitcoin erstmals über die Marke von 124'000 Dollar geklettert und bis auf 124'517 Dollar gestiegen, bevor es dann wieder Stück für Stück nach unten ging.
Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 70 Prozent. Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15'000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit fast verachtfacht. Vor zehn Jahren lag der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar.
06:50
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank IG im vorbörslichen Handel 0,4 Prozent höher indiziert.
Unternehmensseitig bleibt es zum Wochenauftakt noch ruhig, bevor die Berichterstattung zu den Halbjahreszahlen der Firmen am Dienstag Fahrt aufnimmt. Auf der Konjunkturseite veröffentlicht das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag die Zahlen zur Industrieproduktion des zweiten Quartals.
Ferner stehen diese Woche die Zinserwartungen an die US-Währungshüter im Fokus der Anlegerinnen und Anleger. Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole das jährliche Notenbank-Symposium der Federal Reserve. Eine Senkung des Schlüsselzinssatzes um einen Viertel Prozentpunkt bei der kommenden Sitzung gilt an den Märkten als ausgemacht.
05:00
Die Hoffnung auf neue Signale zur US-Zinspolitik treibt zu Beginn der Woche die Aktienmärkte in Asien an. Die Ölpreise geben hingegen nach. US-Präsident Donald Trump hat von Drohungen Abstand genommen, die russischen Ölexporte stärker einzuschränken. Er will sich im Laufe des Montags mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs treffen und über die nächsten Schritte beraten.
Der Goldpreis erholt sich von einem Zweiwochentief. Das Edelmetall verteuert sich am Montag um 0,3 Prozent auf 3345,64 Dollar je Feinunze, nachdem es zuvor den niedrigsten Stand seit dem 1. August erreicht hatte. Der US-Gold-Future für die Dezember-Lieferung steigt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 3391,80 Dollar. «Gold stand zu Beginn des Tages unter Druck, konnte aber die Wende schaffen, da Käufer bei Kursen um 3330 Dollar eine günstige Einstiegsgelegenheit sahen», sagte Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade. «Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab, was dem Goldpreis ebenfalls half.»
Im Fokus der Anleger steht zudem das Notenbank-Symposium in Jackson Hole vom 21. bis 23. August. Dort wird der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, über die Wirtschaftsaussichten und die Geldpolitik sprechen. «Der Vorsitzende Powell wird wahrscheinlich signalisieren, dass sich die Risiken für das Beschäftigungs- und das Inflationsmandat die Waage halten», sagte Andrew Hollenhorst, Chefökonom bei Citi Research. Dies werde der Fed ermöglichen, den Leitzins wieder auf ein neutrales Niveau zu bringen. «Powell wird jedoch nicht explizit eine Zinssenkung im September ankündigen, sondern die Arbeitsmarkt- und Inflationsberichte für August abwarten», fügte er hinzu. Die Märkte preisen eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt bei der Fed-Sitzung am 17. September ein. Sie rechnen mit einer weiteren Lockerung bis Dezember.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 43'757,8 Punkte zu und markierte einen neues Hoch. Der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3124,8 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 3727,8 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent auf 4247,5 Punkte.
04:30
03:00
02:30
