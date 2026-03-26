Der Iran signalisierte ‌zuletzt zwar Bereitschaft, einen US-Vorschlag zur Beendigung des Golfkonflikts zu ‌prüfen. Aussenminister Abbas Araghtschi betonte jedoch, der ​Iran führe keine Verhandlungen mit den USA. Auch ein erneuter Anstieg der Ölpreise drückte auf die Stimmung. Der seit Ende Februar andauernde Krieg in Nahost hat die Lieferungen durch die Strasse von Hormus, über die normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten ‌Rohöl- und Flüssigerdgasversorgung transportiert wird, nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. «Der Markt versucht zu verstehen, was genau vor sich geht, wenn er viele verschiedene Dinge hört», sagte Jack Herr, ​Analyst bei GuideStone. «Wir beobachten die Ölpreise... Wir sind immer noch ein wenig ​vorsichtig, weil einige der Abwärtsszenarien nicht gut für ​die Weltwirtschaft sind.»