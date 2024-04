Der Schweizer Aktienmarkt startet mit einem insgesamt freundlichen Unterton in die neue Woche. Dass der Leitindex SMI nicht deutlicher im Plus steht, ist vor allem auf die Ex-Dividende gehandelten Nestlé zurückzuführen. Auf das geopolitisch ruhige Wochenende, vor allem mit Blick auf den Nahen Osten, reagierten die Investoren mit einer gewissen Erleichterung, heisst es in Marktkreisen. Derzeit werde darauf gesetzt, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommen, so ein Kommentar von CMC Markets. Positiv aufgenommen wird an den Märkten auch das vom US-Repräsentantenhaus genehmigte milliardenschwere Paket für die militärische Unterstützung der Ukraine.