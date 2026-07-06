In ‌Südkorea trieb die Politik die Kurse der heimischen Chip-Giganten an. Präsident Lee Jae Myung ‌forderte eine drastische Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für geplante Mega-Projekte in der ​Halbleiter- und KI-Industrie, um die globale Dominanz des Landes zu sichern. «In dieser Situation scheint das Ergebnis davon abzuhängen, wer sich schneller bewegt und wer sich zuerst den Vorsprung sichert», sagte Lee. «Nur die Geschwindigkeit zählt.» Davon profitierte SK Hynix: Die Aktien stiegen um ein Prozent. Der Speicherchip-Hersteller kündigte an, über Bezugsrechte an der US-Technologiebörse Nasdaq Aktien im Wert von rund 28 Milliarden Dollar auszugeben. Auch Samsung Electronics ‌standen vor der Vorlage von Quartalszahlen im Fokus.