An der Börse bleiben am Dienstag Nachrichten zum Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran im Blick. Nach den am Wochenende zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen ist wieder Hoffnung aufgekeimt. Laut US-Präsident Donald Trump haben sich die Iraner bei den USA gemeldet, um einen Deal abzuschliessen. Trump soll laut US-Medienberichten zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit sein. Dies stützte den US-Aktienmarkt, der seine frühen Verluste abschüttelte und vor allem zu Handelsende hin zulegen konnte. Die Börsen in Ostasien stiegen nach den Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der Friedensgespräche mit deutlichen Kursanstiegen in den Handelstag. Zudem sanken die Ölpreise am Dienstag wieder auf ein Niveau von 97,7 Dollar pro Fass der Sorte Brent, und damit deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.