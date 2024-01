Der SMI wird bei der IG Bank 0,08 Prozent höher indiziert. Mit Novartis legt am Mittwoch eines der drei SMI-Schwergewichte seine Jahreszahlen 2023 vor. Analysten gehen davon aus, dass der Basler Pharmagigant seine Wachstums- und Gewinnziele erreicht hat. Entscheidend für die Stimmung an den globalen Finanzmärkten dürften aber die gewichtigen US-Abschlüsse sein, die in der Nacht vorgelegt wurden. Darunter waren klingende Namen wie Microsoft, Alphabet, Starbucks oder Mondelez.