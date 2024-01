Mit den Aktien von UBS (+0,5 Prozent) und Julius Bär (+0,3 Prozent) ziehen auch die Kurse der Banken etwas an. Dabei sind Julius Bär erst im Verlauf in die Gewinnzone vorgestossen. Der Vermögensverwalter wird am Donnerstag den Jahresabschluss präsentieren. Im Zusammenhang mit der Signa-Pleite haben Julius Bär stark an Wert eingebüsst. Die Papiere des Industrieriesen ABB, dessen Zahlen ebenfalls am (morgigen) Donnerstag erwartet werden, gewinnen 0,1 Prozent hinzu.