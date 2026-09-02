Steigende Ölpreise nach US-Luftangriffen auf den Iran haben die Börsen in Asien am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Die Sorge vor einer ‌Eskalation des ⁠Konflikts und einer neuen Inflationswelle liess Anleger Aktien verkaufen. «Die Gefahr weiterer Störungen an ⁠der Strasse von Hormus hat neue Inflationsängste ausgelöst und einen Ausverkauf bei Aktien an den meisten grossen ‌Märkten sowie einen Einbruch an den globalen Anleihemärkten verursacht», ‌schrieben die Analysten von Westpac. Der ​breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent. In Südkorea gab der Kospi-Index mehr als drei Prozent nach, während der japanische Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 64'473,16 Punkte verlor. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen erreichte mit 4,8122 Prozent ‌den höchsten Stand seit fast drei Jahren, was die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck setzte.