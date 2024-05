Geopolitische Spannungen hielten die Anleger in China in Atem. Nur wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te begann die Volksrepublik mit zweitägigen Militärübungen rund um die von der Regierung in Peking beanspruchte Insel. Die Börse in Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 3129,89 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 3653,50 Punkte. Der taiwanische Aktienmarkt zeigte sich dagegen unbeeindruckt und legte zuletzt um 0,3 Prozent zu.