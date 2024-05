Der Umsatz solle im laufenden Geschäftsjahr zwischen zwei und drei Prozent wachsen und auch im ersten Quartal leicht anziehen, teilte der für seine Polo-Hemden und Sweater bekannte Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten ein Plus von knapp vier Prozent im Gesamtjahr und Zuwächse von 2,82 Prozent im Auftaktquartal erwartet. «Wir bewerten weiter unsere Markenpräsenz vor Ort, was in diesem Geschäftsjahr in der Region (Nordamerika) zum Rückzug aus etwa 20 Kaufhäusern geführt hat», teilte das Unternehmen mit. Ralph Lauren kämpft vor allem mit einer sinkenden Nachfrage in seinem Hauptmarkt Nordamerika, wo die Erlöse im abgelaufenen Quartal um weitere zwei Prozent zurückgingen, nachdem der Umsatz im Vorquartal um 15 Prozent eingebrochen war.