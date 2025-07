Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte er kaum verändert bei 24'307,80 Punkten geschlossen. Für Nervosität an den europäischen Börsen sorgten die Anfang August drohenden erhöhten US-Zölle. Die Anleger an der Wall Street zeigten sich hingegen gelassen: Der breit gefasste US-Index S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq schlossen im Plus.