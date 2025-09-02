06:15
+++
05:00
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ein gemischtes Bild gezeigt. Während die japanische Börse von der Hoffnung auf eine vorsichtige Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) profitierte, belasteten in China Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye. Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,3 Prozent auf 42.292,88 Punkte zu, der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 3.077,77 Zähler. Die Börse Shanghai gab dagegen 0,6 Prozent auf 3.850,52 Stellen nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent auf 4.509,49 Punkte.
In Japan standen Staatsanleihen im Fokus, nachdem die Renditen zuletzt auf Mehrjahreshochs geklettert waren. Das Finanzministerium plante für den Dienstag eine Auktion zehnjähriger Anleihen im Volumen von rund 2,6 Billionen Yen. «Während eine übergrosse Zinssenkung um 50 Basispunkte im September derzeit nicht die Basiserwartung ist, kann sie nicht völlig ausgeschlossen werden, falls die Arbeitsmarktdaten im August aussergewöhnliche Schwäche zeigen», sagte Vasu Menon, Managing Director für Anlagestrategie bei der OCBC Bank. Zu den Gewinnern in Tokio zählten Technologiewerte, während Immobilienaktien unter Druck gerieten. Die Märkte verfolgten zudem aufmerksam die für Dienstag geplanten Reden des stellvertretenden Notenbankchefs Ryozo Himino.
An den chinesischen Börsen setzte nach der dreitägigen Rallye eine Konsolidierung ein. Der CSI300-Index hatte am Montag ein Dreijahreshoch erreicht, getrieben von Begeisterung für Künstliche Intelligenz. «Die anhaltenden Risiken für die Energieinfrastruktur in Russland bleiben hoch. Die Ukraine hat am Wochenende weitere russische Ölraffinerien getroffen», erklärte Daniel Hynes, leitender Rohstoffstratege bei ANZ. In Südkorea überraschte unterdessen die Inflation mit einem deutlichen Rückgang auf 1,7 Prozent im August - dem niedrigsten Stand seit neun Monaten. Grund war ein Einmaleffekt durch gesunkene Telekommunikationspreise nach einem Datenleck beim grössten Mobilfunkanbieter SK Telecom.
+++
04:00
Im asiatischen Devisenhandel zeigte sich der Dollar uneinheitlich. Gegenüber dem Yen gewann die US-Währung 0,3 Prozent auf 147,64 Yen, während sie zum Yuan leicht auf 7,1442 zulegte. Der Euro verharrte nahezu unverändert bei 1,1698 Dollar. Zur Schweizer Währung rückte der Greenback etwas auf 0,8010 Franken vor. Der Dollar-Index notierte nahe seinem Fünfwochentief, da Anleger auf eine Zinssenkung der Fed im September setzten.
+++
03:00
Die Ölpreise legten wegen wachsender Sorgen über Lieferunterbrechungen infolge der Eskalation zwischen Russland und der Ukraine zu. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 68,44 Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 64,94 Dollar. Ukrainische Drohnenangriffe hatten Anlagen lahmgelegt, die mindestens 17 Prozent der russischen Ölverarbeitungskapazität ausmachen.
+++
02:00
Die digitalen Token des Kryptowährungs-Unternehmens der Familie von US-Präsident Donald Trump haben am Montag an ihrem ersten Handelstag an Wert verloren. Die Token von World Liberty Financial, bekannt als $WLFI, notierten bei ihrem Debüt zunächst über 0,30 Dollar, fielen aber später. Daten der Analysefirma CoinGecko zufolge lagen sie gegen 18.40 Uhr GMT bei 0,246 Dollar und damit rund zwölf Prozent im Minus. Damit belief sich die Marktkapitalisierung auf knapp sieben Milliarden Dollar. Mehrere der weltgrössten Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, OKX und Bybit, bieten die Token an.
+++
01:00
Die US-Börsen waren am Montag wegen des Feiertags «Labor Day» geschlossen und lieferten daher keine neuen Impulse. Sie hatten sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende schwächer gezeigt. Der Dow Jones verlor 0,2 Prozent auf 45.544,88 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent auf 6.460,26 Zähler nach, der technologielastige Nasdaq büsste 1,1 Prozent auf 21.455,55 Stellen ein. Im Fokus steht nun der für Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht.
(cash/AWP/Reuters)