Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Die Risikobereitschaft der Anleger hielt sich wegen der erhöhten Anleiherenditen und der mangelnden Fortschritte bei einem neuen Handelsabkommen in Grenzen. Die japanische Börse hat sich am Mittwoch kaum bewegt. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 37.491,80 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.744,09 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.390,44 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3.923,89 Punkte.