Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3026,73 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3536,74 Punkte, während der Hang-Seng-Index in Hongkong seine vorherigen Verluste ausweitete und um 1,2 Prozent nachgab, belastet auch von einem 27-prozentigen Kursrutsch der China Evergrande New Energy Vehicle Group. Die Tochter des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande hatte zuvor vor einem Verlust von Vermögenswerten gewarnt.