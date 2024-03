Die Börse in Shanghai reagierte positiv auf die Ankündigung der Regierung in Peking, auch in diesem Jahr an einem Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent wie im Vorjahr festzuhalten und legte um 0,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent. «Die ersten Ankündigungen des Nationalen Volkskongresses deuten darauf hin, dass grosse fiskalische Anreize vorerst vom Tisch sind», sagte James Kniveton, leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera. «Stabilität bleibt der wichtigste Faktor in der chinesischen Politik, und die bisherigen Ankündigungen scheinen dieser Philosophie zu entsprechen.»