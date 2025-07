Die Börsianer dürften auch am Mittwoch den 9. Juli. im Blick behalten: Ein Termin, der immer näherrückt. Dann sollen die «Strafabgaben» von Donald Trump in Kraft treten. Der US-Präsident will «ziemlich bald» Briefe mit Zollsätzen an die verschiedenen Länder verschicken - darunter auch die Schweiz. Entsprechend zurückhaltend dürften die Börsianer am Berichtstag agieren. Der Bundesrat hält den Weg der Verhandlungen weiterhin für den richtigen.