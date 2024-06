Am Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeigten sich die Anleger risikoscheu. Marktbeobachtern zufolge sind die Investoren wegen des anhaltenden Beschäftigungsbooms in Amerika verunsichert und die ebenfalls am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten schürten die Nervosität zusätzlich. Zürich schloss sich damit anderen wichtigen Börsenplätzen an: Auch die Märkte in New York, Frankfurt und London rutschten ab.