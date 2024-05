«In Sachen Zinswende rund um den Globus ist nach einigen Wochen der Abstinenz endlich wieder Optimismus zu spüren, der spätestens mit den entsprechenden Inflationsdaten aus den USA in der kommenden Woche auch die letzten Investoren davon überzeugen könnte, in diesem Mai dem Aktienmarkt dann doch nicht den Rücken zu kehren», sagte CMC Markets-Analyst Konstantin Oldenburger. Anleger hält im Tagesverlauf eine Flut an Firmenbilanzen auf Trab. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem Schwergewichte wie Zalando, die Deutsche Post, Heidelberg Materials, Infineon, Teamviewer und Siemens Healthineers. Zudem erhalten die Investoren Einblicke, wie es um die Auftragslage in der deutschen Industrie im März bestellt ist. Zuletzt hatte die Auslandsnachfrage geschwächelt. Auch die Daten zu den deutschen Exporten stehen an. Wegen der sinkenden Nachfrage aus Europa und China waren die Geschäfte im Februar überraschend schlecht gelaufen. Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im März allerdings deutlich aufgehellt, was Experten auf eine bessere Entwicklung hoffen lässt.