Nachdem der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen 2023 bereits annähernd 4 Prozent hinzugewonnen hat, eröffnet er am Donnerstag tiefer. Dabei stützen die Vorgaben. So schloss der US-Leitindex Dow Jones am Vorabend nach einer volatilen Sitzung immerhin etwas fester. In Asien ziehen die Kurse ebenfalls wieder überwiegend an.