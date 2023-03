Die Umstrukturierungspläne des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba haben dazu beigetragen, das Vertrauen der Anleger in den chinesischen Technologiesektor zu stärken, der in den vergangenen Monaten durch das harte Durchgreifen der Regulierungsbehörden in Bedrängnis geriet. Die Papiere des Technologieriesen legten um 16,3 Prozent zu. In Japan stiegen die Aktien der Softbank Group, einem Grossaktionär von Alibaba, um sechs Prozent.