Aktien des US-Speicherchipherstellers Micron Technology kletterten um 5,5 Prozent. Der Konzern stellt für die Speicherchip-Industrie 2025 ein Rekordjahr in Bezug auf die Marktgrösse in Aussicht, getrieben vor allem durch mehr Umsatz mit künstlicher Intelligenz (KI). Die Analysten von BofA Global Research erwarten ebenfalls eine höhere Speicherchip-Nachfrage durch KI und neue Rechenzentren sowie eine Verbesserung der PC-/Smartphone-Lagerbestände. Auch Aktien der Konkurrenten Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel und Applied Materials legten zwischen 1,2 und drei Prozent zu. Bei Alibaba machten die Investoren nach dem jüngsten Kurssprung Kasse. Die in den USA notierten Titel lagen 1,5 Prozent tiefer. Der chinesische Amazon-Rivale will sich in sechs eigenständige Unternehmen aufspalten.