Das Hauptthema am Markt ist einmal mehr der designierte US-Präsident Donald Trump, der höhere Zölle gegenüber Mexiko, Kanada und China angekündigt hat. «Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was alles kommen kann», titelt etwa die VP Bank in einem Kommentar. Wie Trump ankündigte, sollen US-Importe aus Mexiko und Kanada mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt werden. Für chinesische Einfuhren will er den Zollsatz um 10 Prozent erhöhen. Dies soll möglichst bereits an seinem ersten Amtstag umgesetzt werden.