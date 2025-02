Der Goldpreis steigt am Dienstag nach einer Erhöhung der Preisprognose durch die US-Investmentbank Goldman Sachs. An der Börse in London wird die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 2.911 US-Dollar gehandelt und damit 15 Dollar höher als am Vortag. Die Notierung bewegt sich damit in Richtung des Rekordhochs, das zuletzt in der vergangenen Woche bei 2'942,68 Dollar erreicht worden war.