In Washington wird es bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds vor allem um den Handelskrieg und den Zustand der Weltwirtschaft gehen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa will sich dazu vor der Presse äussern. Der Währungsfonds rechnet wegen der jüngsten Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen mit deutlichen Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum - vor allem in den USA, China, Mexiko und Deutschland. Am Rande der IWF-Tagung kommen auch die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zusammen, die sich zuletzt wegen grosser Differenzen aber nicht auf gemeinsame Ziele verständigt hatten.